IO:Electro&Home amb el món gamer

El mercat del videojoc a Europa mou milers de milions d'euros i segons assenyalen diferents informes encarregats de fer un seguiment exhaustiu d'aquesta indústria, indiquen que els quatre països europeus que fan créixer el valor d'aquest mercat són Regne Unit, Alemanya, França i Espanya. Alhora, dels mateixos estudis s'extreu que les consoles continuen sent la principal font d'ingressos, tot i que els mòbils i les tauletes digitals van per darrere. Està clar que el sector gamer contínua a l'alça i cada dia que passa va guanyant adeptes sobretot en adolescents i adults.

Des de fa uns dies, IO: Electro&Home llança al públic gamer, tant amateur com professional, un seguit de promocions perquè renovin o comprin els seus primers productes gamer. Fins el 31 de març, la botiga d'electrònica d'Epizen posa a l'abast de tothom eines gamer a uns preus interessants, com ara, el monitor Razer Raptor 27, un aparell perfecte en disseny i qualitat per a jugar.

A IO: Electro&Home també tens disponible l'ordinador portàtil Stealth GS77 que gràcies a la seva variada gamma de configuració aspira a tenir un lloc privilegiat en l'apassionant mercat del gaming.

A més del gran assortit de productes gamer, IO: Electro&Home també vol premiar als clients regalant producte. I és que per cada 30 euros de compra en productes gamer, el client obtindrà una butlleta per a participar en el sorteig setmanal de productes Sharkoon.