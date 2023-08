Jocs SA inicia la tramitació de les accions populars amb els adjudicataris

Andorra la VellaJocs SA, la societat que gestiona i explota el centre d’oci integral Unnic, que inclou el Gran Casino d’Andorra, informa que per tal de començar al procés de subscripció de les accions populars reservades, des d’aquest passat divendres els interessats estan rebent via correu electrònic les instruccions a seguir. En aquest mateix correu es notifica les accions adjudicades i s’adjunta tota la documentació corresponent i la sol·licitud de la transferència bancària.

Jocs SA demana que els interessats revisin bé tota la documentació i, un cop comprovada, signin digitalment els documents necessaris, és a dir, el certificat de la compra d’accions i l’ordre de transferència bancària a favor de la societat. Un cop signats, els interessats rebran un correu de confirmació amb la còpia de la documentació signada. A continuació caldrà fer arribar l’ordre de transferència ja firmada a l’entitat bancària que cada interessat esculli per tal d’executar el pagament.

Un cop comprovada la transferència, Jocs SA enviarà un certificat de confirmació de compra pendent de materialització de l’ampliació de capital davant de notaria. Per l’atorgament de poders notarials, personal de la companyia contactarà amb cada nou accionista per concertar la data i hora per a procedir a la signatura a partir del 4 de setembre.

Pel que fa als interessats que es van afegir a la llista d’espera, en cas que s’hagi acceptat la seva petició rebran igualment un correu electrònic instant-los a començar els tràmits. Jocs SA recorda que aquelles persones que no rebin el correu o tinguin qualsevol dubte, poden contactar amb la companyia per mitjà del correu populars@jocs.ad o al telèfon 747 847 (atenció al client, extensió 4).