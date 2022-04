Jordi Planellas repassa 'La història d'Andorra' en còmic des del neolític fins a l'actualitat

Tal dia com avui de fa 10 anys, el 28 d'abril de 2012, va ser notícia...

La vocal d'Aloma Editors, Ester Fenoll; el president de l'ARCA, Joan Pieras, i el dibuixant andorrà Jordi Planellas han presentat aquest dissabte en el marc de la setzena edició de La Massana Còmic l'obra La història d'Andorra, que pren com a exemple La història de les Balears - que també és present en una exposició- i actualitza l'obra de Jaume Marsal amb noves anècdotes i els darrers esdeveniments.

L'objectiu, com ha indicat Fenoll, és 'divulgar la nostra cultura i la història i ens va semblar bona idea fer-ho mitjançant un còmic'. Tant Fenoll com l'autor de l'obra, Jordi Planellas, han indicat que el còmic és un 'retrat fidel de la història' però la vessant còmica la fa més agradable perquè la puguin llegir des de nens de vuit anys fins a padrins. A més d'apropar la història d'Andorra a tots els residents, l'obra també es vol convertir en un producte més que atregui els turistes, ha explicat Planellas.

El llibre compta amb una narradora, la Txell, que enllaça els diferents passatges de la història del Principat i 'és la presentadora del dispositiu', ha dit Planellas i és que el còmic també fa broma sobre la utilització de l'obra. Com si fos una tableta o un telèfon intel·ligent explica com passar les pàgines, inclou una entrada fictícia per poder endollar els auriculars, etc. Ara bé, el seu vincle amb les noves tecnologies no és només virtual, sinó que en algunes pàgines s'inclouen codis QR que enllacen amb informació addicional sobre aquella part de la història que es pot trobar a la xarxa.

Entre els passatges que s'hi poden trobar, segons ha desvelat Jordi Planellas, hi ha els Pareatges 'que explica per què és independent Andorra i ocupa la part central del còmic' o anècdotes com que 'oficialment Andorra va estar en guerra amb Alemanya des del 1919 fins al 1939 perquè no es va signar el tractar de pau'.

Aquest dissabte a La Massana Còmic ja s'han pogut veure algunes de les vinyetes que ha dibuixat l'autor andorrà i que espera acabar de cara al setembre per poder publicar l'obra a l'octubre o al novembre.