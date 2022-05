Jornada sobre el canvi climàtic i el turisme sostenible a Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria, juntament amb Ràdio Ser Principat d'Andorra, organitzaran una primera jornada per debatre les iniciatives ambientals més innovadores i veure de quina manera els ciutadans, les empreses i les organitzacions privades i públiques poden contribuir a fer un món més sostenible. Aquesta jornada, sota el nom 'Un Món Millor' es durà a terme el dilluns 30 de maig entre les 9 i les 13 hores al Centre cultural i de congressos lauredià. La directora de Ràdio Ser Principat d'Andorra, Marisol Fuentes, ha explicat que la jornada estarà dividia en dos blocs. En el primer es tractarà la problemàtica del canvi climàtic, centrat principalment en les zones més vulnerables, com pot el Pirineu i Andorra. D'altra banda, la segona part estarà orientada al turisme sostenible i a l'ecoturisme.

Durant la presentació de la jornada, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha remarcat que la parròquia es vol posar "capdavantera en el tema del medi ambient i d'energies renovables" i per aquest motiu la corporació es va sumar a la proposta de la jornada. Cal recordar que Sant Julià va obtenir fa aproximadament un mes el Label Biosphere Andorra. "És important perquè tenim un full de ruta clar", ha remarcat Majoral, assegurant que ara amb label s'han de fer actes per conscienciar a la ciutadania en temes de medi ambient. "Explicar i incidir en què la gent prengui consciència d'aquesta urgència és una obligació de les administracions", ha emfasitzat el cònsol.

La voluntat és que la jornada sigui de perfil tècnic però també divulgatiu, i, per tant, està oberta a tota la població en general. Fuentes ha remarcat la importància de reservar plaça per les ponències. Concretament, hi haurà nou ponents com el científic i divulgador espanyol, Fernando Valladares; la directora general de Tarannà Viajes, Felisa Palacio; l'ornitòleg i naturalista, Jordi Sargatal; el director d'Andorra Recerca i Innovació, Marc Pons; l'empresària especialitzada en ecoturisme, Llucia Castaño; l'enginyera i directora executiva del pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, Susanna Simón; l'organitzador dels itineraris 'mindfulness' com Moments, Víctor Martín; l'enginyer especialista en auditoria, Xavier Tomàs, qui és el coordinador de l'etiqueta Label Biosphere Andorra; i la propietària d'Epic Andorra, Eli Olivé.