Els joves tornen a dir la seva a la festa del Dia internacional de la joventut

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany ha celebrat aquest divendres, per segon any consecutiu, la festa del Dia internacional de la joventut, una celebració en la qual s'ha tingut en compte l'opinió dels joves per dissenyar el programa i en la que també s'ha convidat associacions que apleguen el col·lectiu com el Carnet Jove o el Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA). Durant la tarda i fins a la matinada els joves poden gaudir de l'actuació d'un 'grafiter' en directe, d'una proposta de realitat virtual o d'un 'escape room'. A la nit s'oferirà música i es podrà gaudir de l'actuació del guanyador de l'edició de l'any passat de l'Escaldes Sound i del Cervera Sound.

El conseller de Joventut d'Escaldes-Engordany, Joao Lima, recorda que "antigament es feien algunes cosetes" per commemorar el dia internacional, però que ja l'any passat es va pensar a fer una festa, una "diada pels joves", que agrupés les associacions i en la que ells poguessin gaudir de les propostes que els agrada. Per aquest motiu, s'ha tingut en compte que "els agraden els videojocs" per poder proposar l'activitat de realitat virtual o l''escape room', per la qual cosa el comú ha contractat una empresa que n'ha muntat un al Prat del Roure en què els equips han de superar diferents proves.

Els joves van ser un dels col·lectius que més durament van patir el confinament i les conseqüències derivades de la pandèmia i des dels departaments que treballen amb el col·lectiu van fer notar els efectes que havia tingut la crisi sanitària. Passats els moments més durs, Lima comenta que "l'evolució dels joves és favorable" si bé "es nota que molts estaven a casa i ara tenen massa ganes de fer coses", per la qual cosa s'han trobat "algun 'botellon' més". De totes maneres, assenyala que s'està fent un esforç des de les institucions per adaptar els horaris de les festes, com la d'aquest divendres, perquè acabin una mica més d'hora i així s'evitin problemes. Lima comenta també que els joves s'estan "acabant d'adaptar" a la nova situació, especialment aquells als quals els ha coincidit la pandèmia amb el moment de començar a sortir. Conclou que malgrat que es notin un "extra de ganes de festa, de sortir" no hi ha "tanta diferència" amb la situació que hi havia abans de la pandèmia.

I quant a les propostes que des del departament de Joventut d'Escaldes-Engordany treballen de cara a l'any que ve, destaca que els joves els han fet arribar que voldrien una festa de piscina i un ball de nit "típic de fi de curs" com els que es fan als Estats Units. Ara la conselleria ho estudia sense deixar de banda festes consolidades com la del Dia internacional de la joventut.