Jugar i aprendre encara és possible

Jugar i aprendre és un binomi del tot possible. I si aquesta combinació la traslladem més enllà dels dispositius digitals veurem que també és possible. A la secció de joguines de Pyrénées Andorra tens diferents opcions perquè les nenes i nens de casa s'entretinguin aprenent. I aquí van algunes opcions que t'ho demostren.

La primera d'elles passa per aquest joc interactiu en què els més petits de la casa sàpiguen ubicar-se en el món. Aquest globus terraqüi inclou continents, països, capitals, superfícies aèries, monedes, idiomes, diferències horàries, fets d'interès, entre altres. Més de cinc-centes preguntes per posar a prova els coneixements adquirits. Sense dubte, una proposta lúdica que també serveix perquè els més grans de casa refresquin la memòria.

La següent proposta que ens ofereix Pyrénées Andorra no té cap presentació. Ben segur que haureu jugat en algun moment sigui al mòbil o bé a les consoles portàtils d'abans, però també té la seva versió més nostàlgica (si ho podem definir d'aquesta manera). És el famós tetris!!! I sí, també existeix com a joc de taula i, lògicament, ens farà esprémer el cervell per trobar la millor construcció i marcar files que ens ajudarà a obtenir la millor puntuació.

I finalment, et presentem Gravitrax, un joc que té per objectiu construir pistes i circuits perquè les bales recorrin les vies passant per diferents complements de la pista i es duguin a terme curses de bales comptant amb l'ajuda de la gravetat, la cinètica i el magnetisme per arribar a la línia de meta. Un joc que a més de fer-nos pensar també ens portarà emoció.

Així que ja ho saps. Si vols que els teus fills o filles, néts o netes, nebots o nebodes aprenguin tot jugant, a la secció joguines de Pyrénées Andorra trobaràs aquestes opcions junt amb d'altres.