Julio Alberto a la presó de la Comella, Abidal al Tobotronc i altres capítols del vincle històric entre el Barça i Andorra

Andorra la VellaL’exclusiva publicada aquest dilluns per l’ara.ad, que la família Puyol Lorenzo s’ha instal·lat a un poble de la Massana, és el penúltim capítol d’una història, aquella que lliga el Barça amb el Principat, que fa molts anys que dura. Entre el 1983 i 1987, el primer equip de futbol del club blaugrana va fer les estades de pretemporada a Andorra la Vella, un fet que solia coincidir amb la festa major de la capital. L'Estadi Comunal era el camp d'entrenaments i l'equip s'allotjava a l'Andorra Park Hotel. Maradona, Lineker, Schuster, Terry Venables o Nicolau Casaus van ser alguns dels cèlebres personatges que es van deixar veure pel Principat. No era estrany veure'ls dinar al conegut restaurant escaldenc Don Denis que, precisament, durant una quants anys va esdevenir el ‘Canaletes andorrà’, el lloc on els andorrans celebraven els títols aconseguits pels blaugrana.

Un exemple gràfic de les dues darreres línies del paràgraf anterior el tenim el 28 de maig de 2010. Centenars de seguidors del Barça celebraven pels carrers del Principat el triomf de l'equip català a la Lliga de Campions en el partit disputat a Wembley contra el Manchester United. i que ha finalitzat amb un resultat de 3-1. Don Denis oferia un brindis als aficionats blaugrana que omplien el carrer.

Puyol no és l’únic exjugador resident. Fa unes setmanes que tant l’excentral blaugrana nascut a la Pobla de Segur com la seva dona i filles es deixen veure per diversos indrets del país: s’han fotografiat amb xefs de restaurants coneguts, amb responsables de grans magatzems o practicant l’esquí. Tot plegat perquè hagi acabat transcendint que l’exjugador del Barça vol fer negocis des del país i per això ha establert la residència en aquest indret del Pirineu. El cas Puyol té un precedent proper, un altre exblaugrana, Javier Saviola, fa gairebé un lustre que viu a Andorra: hi va arribar, ja retirat del futbol onze, per jugar a futbol sala aquí al país. Durant aquest temps també s’ha tret el carnet d’entrenador i ha comentat partits de futbol per a la televisió.

Un altre cas recent de vincle entre el Barça i Andorra l’ha establert un altre central blaugrana, encara en actiu. Fa quatre anys que Gerard Piqué va comprar un històric del futbol del país, l’FC Andorra, després d’eixugar el deute de mig milió d’euros que arrossegava l’entitat. Dos exjugadors, Albert Jorquera i Gabri García van ser els primers entrenadors de l’equip.

Encamp pren el relleu d’Andorra la Vella. No hi ha estiu que no estrenyi aquest vincle entre l’entitat blaugrana i el país. Cada any, diverses seccions aprofiten el clima fresc del Principat i les instal·lacions del complex esportiu d’Encamp per preparar la temporada. Cada estiu, no falta la fotografia dels tècnics i els jugadors amb l’equip comunal. Fa més de 10 anys que les seccions fan estades esportives a Encamp. És tant temps que molts ja manifesten que senten la parròquia com la seva “segona casa”.

Fa 12 anys, un conveni entre el comú encampadà i el Barça permetia tirar endavant una campanya promocional de la parroquia al Palau Blaugrana. La campanya incloïa diverses accions com el repartiment de fulletons informatius de la parròquia a cadascun dels 7.500 espectadors que van assistir al partit d’Eurolliga que es va disputar, a més de mostrar imatges d'Encamp al videomarcador durant els descansos. Paral·lelament es van llançar 25 samarretes entre els aficionats, cadascuna acompanyada d'un forfet d’esquí.

Durant anys, el Campus Nike ha dut les primeres espases blaugrana al país per impartir lliçons a la canalla. El 2010, per exemple, els 650 alumnes del primer torn del campus van rebre la visita del jugador de bàsquet Joan Carles Navarro i del futbolista Marc Muniesa. Navarro assegurava que “ja és tot un clàssic la visita al Campus Nike d'Andorra, una cita obligada durant l'estiu, on m’ho passo molt bé sempre que vinc”. Aquell any, altres jugadors del primer equip de futbol, Sergio Busquets, Bojan Kirkic i Pedro també van visitar el país per participar del campus, quan tot just dos d’ells s’acabaven de proclamar campions del mundial celebrat a Sud-Àfrica.

El 2009 va ser un any històric perquè l’entitat va aconseguir el sextet. Un cap de setmana d’abril de l’any següent, la Plaça del Poble d'Andorra la Vella es va omplir de gent que es volia fotografiar amb les sis copes, que estaven exposades al vestíbul del Centre de Congressos. Abans que s'obrissin les portes, ja hi havia aficionats fent cua per poder fotografiar-se al costat de les copes. Segons explicava el cònsol menor, Josep Vila, portar els trofeus al Principat no va suposar cap esforç econòmic per la corporació, però sí que es van destinar uns 3.000 euros per omplir la plaça amb els inflables i organitzar el campionat de futbito.

Fa 10 anys, l’exjugador i director esportiu del Departament Internacional del Futbol Club Barcelona Escola, Julio Alberto, va visitar el Centre Penitenciari de la Comella. La visita s’emmarcava en el programa d’ajuda a la rehabilitació que es duia a terme a les presons de Catalunya, i es va realitzar en resposta a la invitació efectuada per la direcció del Departament d’Institucions Penitenciàries del Ministeri d’Interior andorrà. Julio Alberto va aportar la seva experiència personal als reclusos amb l’objectiu d’ajudar aquells que poguessin necessitar suport i orientació per canviar el rumb de la seva vida.

Uns per feina i d’altres per oci. El març de 2013, un altre jugador del Barça, Éric Abidal, passava el dia a Naturland. El jugador va gaudir amb la família d’algunes de les atraccions, com el Tobotronc i l'Airtekk, i també va fer una excursió amb raquetes de neu pel bosc de la Rabassa.

L’agost del 2016 el flamant fitxatge de la secció d’hanbol, Nikola Karabatic, juntament amb el capità Víctor Tomàs i l'entrenador, Xavi Pascual, es deixaven fotografiar conduint els karts del Palau de Gel de Canillo, un dijous a la nit. Pascual assegurava que és un "plaer" entrenar a Encamp i en destacava les instal·lacions, el tracte de la gent, l'hotel i també el clima andorrà. El capità de l'equip, Víctor Tomás, titllava Encamp de "talismà" per aconseguir títols durant la temporada.

Fa uns mesos que Andorra es convertia en seu electoral dels comicis per escollir president. El 7 de març del 2021 els socis del Barça al Principat i a l’Alt Urgell votaven al Centre de congressos d'Andorra la Vella. Les altres seus eren al Camp Nou, amb més de 111 meses habilitades, a més de Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa.

Acabem aquest repàs dels lligams entre blaugranes i andorrans amb una altra exclusiva que va treure l’ARA Andorra el 13 de febrer de l’any passat. Avançàvem que Lionel Messi havia decidit invertir en el sector turístic del país amb la compra de l'hotel Canut a través MiM Hotels, el grup hoteler en què participa el jugador del Barça juntament amb el Grup Majestic Hotels. No és estrany veure la família Messi pel Principat durant la temporada d’hivern en alguna estació d’esquí del país. Normalment s’allotgen a Soldeu. Quan acabi la rehabilitació del Canut ja disposaran del seu propi hotel al centre del país.