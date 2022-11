La justícia espanyola confirma la sanció a 'El Rubius' per tributar els beneficis del 2013 com a empresa

Andorra la VellaEls tribunals madrilenys han donat la raó a la hisenda espanyola i han confirmat que l'empresa que llavors administrava El Rubius, youtuber resident, va tributar erròniament els seus ingressos de 2013 a través de l'Impost de Societats, de tipus més baixos i per sota del seu valor de mercat i quan, en realitat, els hauria d'haver pagat ell personalment com a IRPF. “Els rendiments obtinguts estaven sotmesos a l'IRPF i no a l'Impost de societats (...) havent de ser imputada la quantitat resultant al soci persona física perquè tributi per l'IRPF”, diu aquesta sentència que encara no és ferma en ser recurrible davant el Tribunal Suprem espanyol. La pròpia companyia va informar que ja havia pagat mancant resoldre's el recurs presentat contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de Madrid.

La inspecció d'hisenda va arrencar en 2015 i va posar la lupa en aquest any 2013, quan la carrera del Rubius va enlairar, va aconseguir el milió de subscriptors i va començar a facturar els seus beneficis a través d'una societat, Snofokk SL, de la qual era propietari al 98% i que des de 2015 gestiona una tercera persona. Molt abans, per tant, de disparar el seu nombre de subscriptors per sobre dels 40 milions de persones en YouTube, d'ingressar més d'un milió d'euros a l'any i de mudar-se a Andorra, com uns altres youtubers.