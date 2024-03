La justícia rebutja la demanda d'indemnització dels dos avis de Callaueta contra els jutges

Andorra la VellaIsabel i José Maria Ruiz Pelegrina, els dos avis que han de ser desnonats del pis del carrer Callaueta, va formular una demanda en reclamació de quantitat contra els magistrats del Tribunal Superior de Justícia, Vincent Anière, Jaume Tor Porta i Carles CruzMoratones, i, contra el batlle, Xavier Colom Pich. La reclamació es basava en el fet que en l'execució de la sentència que havia donat lloc a la resolució del contracte d'arrendament subscrit amb un tercer, i, al seu desnonament, consideraven que no s'havien respectat els seus drets. La batllia no va admetre la demanda en entendre que no hi havia cap motivació real més enllà d'una sentència desfavorable. Totes les instàncies judicials han seguit la mateixa línia en contra de la petició.

L'advocat dels germans va recórrer al Tribunal Constitucional indicant que la demanda s'havia inadmès amb arguments "peregrins" i que els jutges tenen "impunitat" sense haver de respondre de les seves decisions. Concretament, s'explicava que "la inadmissió de la demanda (es basava) en arguments peregrins i no ajustats a dret. En primer terme, sobre l'argument relatiu al fet que si s'admetessin possibles accions per danys i perjudicis causats als justiciables es desorganitzaria el sistema judicial, assenyalen que és un argument de política legislativa i que deriva en la impunitat dels ciutadans que tenen atribuïdes funcions jurisdiccionals".

El Constitucional tampoc ha donat la raó als dos germans. Deixa clar en la sentència que no hi ha cap motiu justificat per acceptar una demanda econòmica contra els jutges pel fet que dictin una sentència en la qual no s'està d'acord. L'argumentació jurídica utilitzada per les instàncies judicials per no acceptar la demanda "no mereix ser titllada de peregrina, d'arbitrària o de no ajustada a Dret, sinó que es mostra en tot punt lògica, raonable i conforme amb l'ordenament jurídic".