L'abocador de Maià substituirà el de Beixalís

El Pas de la CasaEl comú d'Encamp invertirà prop d'1,5 milions d'euros a la construcció del vial que donarà accés al Cramea, les obres del qual començaran el pròxim 1 de juliol. Així s'ha aprovat per unanimitat aquest dimecres durant la sessió de consell de comú que ha tingut lloc al Pas de la Casa, en la qual la cònsol major, Laura Mas, ha recordat que es tracta d'una inversió que s'executarà de manera plurianual a causa de la climatologia de la vila encampadana durant els mesos d'hivern, per la qual enguany es destinaran fins a 600.000 euros i el 2023, 900.000. "La instal·lació és molt important pel Pas perquè ens consolidarà com a destinació d'alt nivell esportiu en alçada", ha assenyalat.

Per la seva banda, tot i haver votat a favor, el conseller de la minoria del partit Socialdemòcrata + Independents, David Rios, ha destacat que la xifra supera la inversió que figurava al pressupost del 2022 en prop de 300.000 euros, un import que ha considerat elevat i que ha demanat que "no acabi engreixant l'endeutament de la corporació", motiu pel qual espera que des de la majoria es gestionin bé aquests diners. En resposta, Mas, ha al·legat que l'encariment del projecte es deu a la situació econòmica actual a causa dels estralls de la pandèmia del coronavirus i els efectes del conflicte a Ucraïna, que han provocat una inflació en el preu dels materials i el transport.

Durant la sessió de consell també s'ha aprovat la rebaixa de les tarifes a l'abocador de Maià amb la voluntat de donar sortida al tancament del de Beixalís i no haver de paralitzar les obres. D'aquesta manera, si fins al moment els preus per abocar runa a l'espai anaven dels 4,20 als 7,5 euros, la corporació, i gràcies a un acord amb la resta de comuns, el Govern i l'Associació de Contractistes (Acoda), ha reduït el cost fins a la tarifa més baixa per facilitar les tasques de transport a les constructores.

Tanmateix, la mandatària ha indicat que s'engegarà una taula transversal de treball per estudiar "un lloc alternatiu" on deixar la runa en 'standby' durant els mesos que l'abocador de Maià es troba tancat a causa de la climatologia, per traslladar-la quan es torni a activar. A més, ha avançat que des del comú es farà el possible perquè el període d'inactivitat de l'espai sigui el més curt possible per, reiterat, fomentar la construcció, no paralitzar aquelles obres que ja s'han iniciat i que els constructors no es vegin afectats pel tancament del dipòsit de brossa de la Massana.

Permís de fins a 12 anys d'obres per a construccions més grans de 15.000 metres quadrats

Aquest dimecres també s'ha donat llum verd a l'aprovació de la modificació del pla d'urbanisme de la parròquia per permetre que les construccions de més de 15.000 metres quadrats es puguin allargar fins a un període de dotze anys. Entrant al detall, el canvi preveu que el procés per executar edificacions de grans envergadures passi de vuit a dotze anys, un fet que ha inquietat als membres de les minories del partit Socialdemòcrata + Independents i d'Agrupament Encampadà, qui consideren que l'allargament "en excés" dels permisos pot provocar una mala imatge per la parròquia.

En aquest sentit, la consellera de l'oposició, Esther Vidal, ha exposat que, malgrat que de la resta de canvis efectuats per ampliar els terminis "hi estem d'acord", creiem que el fet que les construccions de més de 15.000 metres quadrats es puguin allargar durant dotze anys "és molt temps, fins i tot excessiu" i "ens agradaria que tots se'ls hi donés les mateixes oportunitats". "Estem a favor de facilitar la construcció, però també considerem que hi ha límits", ha dit.

Al seu torn, el conseller vermell, Enric Riba, ha alertat que l'allargament dels terminis pot comportar "que ens trobem amb obres carcassa" a la parròquia durant molt de temps i ha comentat que la seva proposta passava perquè les construccions d'entre 5.000 i més de 15.000 metres quadrats tinguin, a partir de l'aprovació un període de sis anys per executar l'obra i, si és necessari, puguin demanar una pròrroga de tres anys més, en total nou exercicis.

El cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, ha defensat la modificació de l'ordenança al·legant que amb els canvis s'equipara amb la que té el Govern, ja que fins al moment el d'Encamp "era més restrictiu", a banda de dotar als promotors de més seguretat jurídica i als constructors de més flexibilitat. I ha avançat que ja hi ha un projecte d'aquestes característiques als terrenys del costat de l'antic hotel Rosaleda.

Finalment, i a través de les preguntes formulades per la formació comunal socialdemòcrata, Mas ha explicat que estan estudiant la possibilitat d'habilitar una zona d'aparcament en càrrega i descàrrega de 15 minuts al carrer major del Pas de la Casa, per la qual des de la majoria han demanat l'autorització l'opinió i l'autorització als comerços de la zona perquè les voravies són de propietat privada. A banda, també s'ha d'estudiar quines tipologies de vehicle hi podrien aparcar, ja que les voreres estan calefactades per evitar que es gelin durant la temporada d'hivern i es podria espatllar el sistema.