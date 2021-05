El brot a l'òpera registra, de moment, 14 positius

Andorra la VellaEl brot detectat el cap de setmana passat, fruit de l'espectacle d'òpera celebrat a Sant Julià, ha produït, de moment, 14 positius, dels quals 9 són persones directament relacionades amb l'esdeveniment i 5 són contactes. Encara s'estan realitzant les enquestes per seguir els traçats de les persones infectades. La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha afirmat aquest divendres que “es van seguir tots els protocols establerts, se'ls va cribrar amb un test d'antígens previ a l'espectacle, però el cant emet una alta càrrega d'aerosols”.

“Estem en constant revisió dels protocols que duem a terme en els esdeveniments, per intentar ajustar les mesures pertinents. En l'àmbit cultural és fa un test d'antígens abans de l'espectacle, això és suficient per dur a terme esdeveniments d'aquest tipus”, ha justificat Mas, la idoneïtat de les proves prèvies per evitar contagis en l'organització d'aquest tipus d'espectacles.

Increment de 18 casos respecte dijous

Malgrat el brot produït a l'espectacle operístic, les dades de nous positius registrades continuen a la baixa, amb un increment de 18 casos respecte de dijous. Andorra té aquest divendres 228 casos actius, amb una pressió hospitalària que també disminueix: vuit persones ingressades a Meritxell, cinc a planta i tres a l'UCI, una de les quals requerida de ventilació mecànica. Una tendència a la baixa tant del nombre de casos actius com d'ingressats a l'Hospital, amb una taxa de reproducció del virus a 0,90.