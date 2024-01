L'Agència Catalana de l'Aigua executa ajudes per combatre la sequera al Pirineu

Andorra la VellaL’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt una per al cofinançament d'obres d'emergència o transport d'aigua en camions cisterna a dotze municipis de l'Alt Pirineu i Aran, entre els quals hi ha, de l'Alt Urgell, els de Montferrer i Castellbò i Coll de Nargó. La partida total ascendeix a gairebé 118.000 euros i forma part d'un paquet de 59 ajuts arreu de Catalunya.

Concretament, Coll de Nargó rebrà 3.618 euros; i Montferrer i Castellbò, 3.460 €. En tots dos casos, la finalitat és facilitar l'arribada d'aigua a nuclis que actualment tenen dificultat per rebre-la a causa de la sequera. Pel mateix concepte també han entrat en aquesta línia, amb diferents quantitats, Gavet de la Conca (41.500€ aproximadament), Naut Aran (26.300), Baix Pallars (19.700), Sarroca de Bellera (8.970), el Pont de Suert (4.180), Llimiana (1.500), Isona i Conca Dellà (1.260) i Tremp (146).

Segons RadioSeu, dos municipis més rebran ajuts per a obres d'emergència: la Vall de Cardós (5.950 €) i Bellver de Cerdanya (1.190). Les despeses objecte de subvenció han d'haver estat realitzades dins del període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de juny de 2023.

El percentatge d'aportació de l'ACA d'atorga en funció de la població censada, amb un límit de 100.000 euros i amb més proporció com més petit és el municipi. Per a municipis amb menys de 100 habitants, es finança el 95% del cost. Per a termes entre 101 i 500 habitants, al voltant del 90%. Per als que tenen entre 501 i 2.000 habitants, entre el 75% i el 90%. I per als que estan entre 2.001 i 5.000 habitants, entre el 60% i el 75%.