L'AGIA fa una donació de 5.000 euros a Creu Roja

Andorra la VellaEl Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra, l'AGIA, ha fet una aportació solidària a favor de la Creu Roja Andorrana. El conveni ratificat el passat dijous 14 de desembre a la seu social de l'entitat consisteix principalment en un donatiu de 5.000 euros que servirà per ajudar a la posada en marxa del nou projecte de la Creu Roja Andorrana, 'RollingAnd'.

Concretament, gràcies a aquesta donació, es podrà activar un servei de sensibilització i prevenció del consum de substàncies entre els joves per diferents esdeveniments d'oci nocturn que tinguin lloc al Principat durant el pròxim 2024.

El president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, ha recordat la importància de poder comptar amb el suport d'entitats privades com aquesta per continuar contribuint i donant suport a la societat, més en un sector tan important com és el de la salut. Cal destacar que els joves són un col·lectiu vulnerable, i poder-los proveir de la informació necessària en matèria de consum de substàncies els ajudarà a ser més conscients i coneixedors de les conseqüències que se'n deriven.

Per la seva banda, Gerard Casellas, president de l'AGIA, ha destacat la feina feta per Creu Roja Andorrana: "Teníem molt clar que des del Col·legi també havíem d'aportar el nostre granet de sorra, i per això formalitzem la nostra implicació amb aquest conveni, que esperem que ajudi al benestar i la salut de molts joves." Ambdues parts han recalcat la intenció de poder arribar a dur a terme més accions i projectes conjunts.