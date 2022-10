L'aigua caiguda de Can Diumenge respon a un sistema de neteja dels dipòsits, no a pèrdues

Andorra la VellaLa tarda de dimarts va transcendir a les xarxes un vídeo en què s'observa el que semblen pèrdues d'aigua al dipòsit de Can Diumenge. Malgrat això, el seu director, Eduard López Mirmi, explica al diari que no ho són, sinó que es tracta del sistema que fan servir per a netejar els dipòsits. És la manera en què es garanteix la qualitat de l'aigua.

López també detalla que aquesta aigua que ha caigut ha estat tractada, de forma que retorni als ecosistemes sense clor, que es fa servir per adequar-la pel consum humà.