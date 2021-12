L'alpinista Albert Iñurrategi mostra el costat positiu del fracàs

Ordino"Intentaré desmuntar el mite del fracàs com un aspecte negatiu". Amb aquestes paraules, l'alpinista basc Aberto Iñurrategi ha descrit la conferència titulada 'Elogi del fracàs', que ha ofert aquest dilluns 13 de desembre a les 21 hores a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino, en l'acte per celebrar el Dia Internacional de les Muntanyes. En aquesta xerrada, l'alpinista s'ha recolzat en la seva trajectòria i el camí que ha seguit durant les seves expedicions, tant a l'Himàlaia com en la resta de llocs. Tot i haver coronat catorze vuit mil, Iñurrategi ha reflexionat sobre aspectes més profunds i personals de l'alpinisme.

"Quan no aconseguim una meta, no ens hem de frustrar perquè la mateixa experiència ens serveix per aprendre i millorar", ha comentat, afegint que no tot es redueix en l'èxit o el fracàs. De fet, Iñurrategi ha confessat que a base d'humilitat i entenent que el fracàs és l'altra cara de l'èxit ha après a valorar la mateixa experiència i la importància relativa que té assolir el cim. "He après que un millora quan s'esforça i com més difícil és el repte, major és l'esforç", ha comentat, assegurant que com menys possibilitats hi hagi d'aconseguir l'èxit, "tindrem un procés de millora molt més interessant que amb reptes més senzills".

Al llarg de la xerrada, l'alpinista també ha mostrat diferents imatges i fotografies de les seves expedicions i les ha anat comentant. Aquesta ha estat la primera vegada que l'esportista ha visitat Andorra i ho ha fet gràcies a la col·laboració de Vilamodat Esports, que organitza conjuntament amb el comú aquest acte. D'altra banda, la trobada que havia de tenir lloc entre Iñurrategi i els alumnes de secundària dels tres sistemes educatius a les 15 hores a l'Auditori Nacional, s'ha hagut de suspendre.