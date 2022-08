L'Andorra Mountain Music s'ubicarà al Tarter

CanilloLa pròxima edició de l'Andorra Mountain Music tindrà lloc al Tarter i coincidirà com a mínim durant un cap de setmana amb les finals de la Copa del Món d'esquí, que estan programades entre el 13 i el 19 de març, segons ha informat Jordi Torres, el ministre de Turisme, a declaracions a RTVA. També es mantindrà l'aposta per la música electrònica fins al punt que David Guetta podria ser el convidat més destacat, que ja va visitar l'any passat el festival. "Una part del festival que sigui al mateix temps que les finals de la Copa del món d'esquí per donar més atractiu i després perquè sigui dels últims dies de la temporada d'hivern. La idea seria que fossin dos o tres caps de setmana", ha assegurat Torres.