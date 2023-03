L'Associació de Dones ambiciona el permís de naixement igualitari per a mares i pares

Andorra la VellaL'Associació de Dones proposa que el permís de naixement sigui en les mateixes condicions per a les mares que per als pares, amb la meta d'assolir les vint setmanes per aquests, de forma intransferible i remunerada, tal com informa RTVA. La presidenta de l'Associació de Dones d'Andorra, Mònica Codina, al·ludeix al que això representa, i és que tots dos progenitors tenen la mateixa funció.

Es vol que el permís de vint setmanes per al pare sigui cobrant la totalitat del salari, de forma gradual i en quatre anys. Seria intransferible de forma que no penalitzés el permís maternal i complir així amb els sis mesos d'alletament que recomana l'OMS. També es vol assolir un permís retribuït per tenir cura de l'infant que sigui igualitari per als dos progenitors. Fins i tot es proposa que, en el cas de les famílies monoparentals, la mare o el pare puguin gaudir dels dos permisos que els correspondria.

L'ADA ha estimat el cost d'aquestes propostes al voltant els 700.000 euros a partir del quart any, un tema que s'hauria de tractar amb el sector empresarial per a conèixer la seva disposició.