L’Atlètic tomba l’Inter als penals i és el segon finalista de la Copa

Andorra la VellaSegona nit de semifinals de la Copa Constitució Protecvall, i segon partit que es decideix des del punt de penal. El derbi escaldenc no va decepcionar a ningú, i en aquesta ocasió la moneda va caure del costat de l'Atlètic Escaldes (4-2) que va estar més encertat des dels 11 metres, deixant fora el vigent campió, l'Inter.

El partit va estar marcat per les alternances en el marcador. L'Atlètic va colpejar primer i es va avançar en el minut 10, quan Xavi Vieira va enviar al fons de la xarxa una brillant jugada personal de Bolívar. L'avantatge va perdurar gairebé tot el primer acte, però, a les acaballes, dos minuts d'inspiració dels de Fede Bessone van capgirar el marcador. Artigas, al 39, i Ahmed, al 41, van ser els autors dels gols. El 2-2 definitiu que va enviar el partir a la prórroga i als penals va ser obra de Garrido, a cinc minuts pel final. Ja des dels 11 metres, l'encert de l'Atlètic, plasmat en el penal definitiu executat per l'internacional Aaron Sànchez, els va donar el passi a la final on es trobaran amb la UE Extremenya, de Segona Divisió.