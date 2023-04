L'augment en el tràfic d'ansiolítics preocupa a l'Associació Per la Defensa del Jovent en Risc d'Andorra

Andorra la VellaL'Associació Per la Defensa del Jovent en Risc d'Andorra està mostrant la seva preocupació per l'augment de casos que han percebut de compravenda d'ansiolítics a través d'internet i les xarxes. Pacients principalment majors d'edat, que tenen facilitat per accedir a ells a través de receptes, els venen a través de les vies mencionades. De fet, confirmen que hi ha proliferació també de receptes falses, que podrien haver-se replicat a través de les originals compartides a través d'aquestes xarxes.

Es denuncia que encara que les persones que estarien venent les drogues són majors d'edat, hi ha molta participació de menors en aquests grups, que principalment es troben a Telegram, que ofereix una major privacitat que Whatsapp o altres xarxes. Els principals medicaments que es trafiquen són Rivotril, Quetiapina, Alprazolam i Diazepam. La principal preocupació és que han detectat que el patró de consum de molts joves és el de barrejar-lo amb alcohol, ja que serien més barats aquests medicaments que les drogues més habituals.