L'avís groc per la calor s'allarga fins diumenge

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic ha anunciat que l’onada de calor es mantindrà fins diumenge en el centre i en el sud del país, mentre que en el nord avui serà l’últim dia amb temperatures molt altes.

Continuarem sota el domini del sol i l’estabilitat aportats per les altes pressions del nord d’Àfrica, tot i algun núvol de tarda. Encara que l’avís groc per temperatures continua vigent, aquestes ja no seran tan extremes com en dies passats i tendiran a normalitzar-se.