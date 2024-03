L'enfrontament a les xarxes entre Landry Riba i Cerni Escalé arran de la polèmica d'OnlyFans

Andorra la VellaEl post de Cerni Escalé sobre la polèmica del programa de la Sexta protagonitzat pel resident Sergio Fuentes, conegut com el Rei d'OnlyFans, s'ha convertit en viral amb unes 10.500 reproduccions. La vinculació que el Cap de l'oposició va fer entre el fet que Fuentes obtingués fa anys la residència i un acord que ni tan sols se sap si s'aprovarà i que en tot cas serà a mitjan 2025, va provocar diferents reaccions.

Destaca la de Landry Riba, secretari d'estat per a Afers Europeus i principal negociador de l'acord, que va criticar. La resposta va ser dura posant en dubte que el cap de l'oposició posés en un mateix sac acord d'associació inversió estrangera. Per acabar amb un "i si opinem amb coneixement?".

La resposta d'Escalé també va acabar sent dura. A banda de dir que no es podia debatre un tema tan complex com aquest a Twitter, va apuntar que "la darrera pregunta em sorprèn d'una persona educada i sòbria".

Riba acaba la ronda afirmant que el que diu Escalé no és cert, però disculpant-se pel to de la seva pregunta que ha molestat al líder de l'oposició.

La posició d'Escalé no només ha provocat la reacció de Riba sinó que hi ha hagut altra gent que li ha retret el fet que utilitzés la indignació provocada pel programa sobre el Rei d'OnlyFans per atacar un acord d'associació que no està en vigor o desqualificar la llei d'inversió estrangera.

Aquests enfrontaments tenien lloc ahir a la nit. Escalé hi ha tornat aquest matí, i tot i que Riba no l'ha contestat, aconseguint que altres persones entressin en el debat.