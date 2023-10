L'escriptor David Castillo presenta el seu primer llibre 'As de corazones'

L'assessor fiscal David Castillo publica la seva primera novel·la 'As de corazones'. La història, emmarcada dins el gènere de novel·la negra, ens submergeix en un emocionant thriller ple de misteri, intriga i suspens que transcorre entre els carrers de les grans ciutats com Barcelona, Palma de Mallorca i París.

'As de Corazones' segueix la vida de Fran Ballester, una persona obsessionada per ser reconegut com un gran periodista de recerca, però és algú sense principis i sense escrúpols. Fran s'intenta fer-se un nom amb la investigació d'un assassí en sèrie, però la seva vida fa un gir inesperat quan és acusat de ser l'autor intel·lectual d'una sèrie d'assassinats macabres per Adrien, el seu company de batalles, amb més sentiments cap a ell que la simple admiració professional.

Aquesta és part de la història que ens explica l'autor a 'As de corazones' que es presenta demà dijous 26 d'octubre a les 18:30 hores a l'FNAC Andorra de Pyrénées Andorra.