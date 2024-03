L’experiència de bellesa que potencia la mirada

A partir dels vint-i-cinc anys, el procés d'envelliment cel·lular afecta directament la pell del rostre en general i la del contorn dels ulls, en particular. Les bosses, les ulleres i les línies d'expressió fines comencen a aparèixer, però això es pot combatre gràcies a diferents tractaments de bellesa com el que ha dissenyat Montibello. Un tractament que tal com assenyalen les professionals del sector “combina l’eficiència de tres molècules d’alt rendiment (àcid hialurònic, vitamina C i oxígen) per revitalitzar, perfeccionar i il·luminar el rostre i la mirada”.

The Radiant Treatment, nom del tractament, consisteix a aplicar la tècnica Revital-Eye, que combina un massatge manual per estimular la musculatura del contorn d'ulls i un massatge especialment desenvolupat per a aquesta zona delicada que permet drenar les ulleres, alleujar les parpelles pesades i tonificar la mirada. Així ho confirmen les professionals de l’Espai Beauty de Pyrénées Andorra especialitzades en aquest tractament i que asseguren que “aquest tractament dona resultats des de la primera sessió”.

En aquest sentit, cal dir que les sessions són de seixanta minuts i amb només una ja es pot copsar una mirada més descansada, una pell més hidrata, elàstica i radiant. En conclusió, The Radiant Treatment de Montibello et retorna aquella vitalitat que amb el pas del temps es perd ja no només per edat sinó també per altres factors, com ara, el ritme de vida i l’estrès, entre altres.