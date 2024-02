L’hivern encara és dins

Quan pensàvem que l’hivern era inexistent, sembla que en les darreres hores aquest ha volgut treure el cap per recordar que encara ens esperen dies de fred. Així que toca treure l’abric, una peça de vestir que justament aquests dies ha augmentat el seu descompte tot coincidint amb la recta final de la campanya de rebaixes d’hivern. Dins l’ampli món dels abrics, aquests es distingeixen per l’abric curt, tres quarts i llarg. És cert que les dues últimes opcions estilitzen i fan guanyar alçada, però avui no només ens centrarem en això sinó també en la seva funció principal, és a dir, que abriguin.

L'abric plumífer és una bona opció i sobretot per indrets com a Andorra. Cal dir que en el moment que aquest tipus de jaqueta entra al mercat va representar una novetat dins el món de la moda, ja que aquestes peces quedaven relegades a la categoria de roba tècnica i esquí. Però amb el pas dels anys, el plumífer s’ha convertit en un element quotidià i els creadors de tendències han fet que avui dia coexisteixin diferents dissenys amb un ampli ventall de colors.

Cal dir que, qualsevol abric encoixinat està farcit de material sintètic (les plomes d’origen animal estan prohibides a Europa) que compleix amb la funció de mantenir el cos calent i que el protegeix de la pluja, vent, humitat i, el més important, s’adapten a tota mena d’estilismes.