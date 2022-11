L'hotel de Messi a Andorra no obrirà fins a febrer o març

Andorra la VellaEl cuiner català Nando Jubany va arribar a un acord per obrir un restaurant de luxe en l’hotel MiM, antic hotel Casa Canut, i que és propietat del jugador del París Saint-Germain Leo Messi i del grup Majestic. La restauració del futur establiment estarà a càrrec de Jubany que oferirà una experiència gastronòmica en l’establiment. El cuiner ja té actualment un restaurant en l’edifici El Diamant de l’Avinguda Carlemany. El nou Hotel MiM Andorra de 5 estrelles, conservarà el restaurant, el bar de copes, la zona wellness i les 31 habitacions que tenia el seu antecessor, però transformades en suites i llocs d’autèntic luxe.

L'acord amb Jubany, tancat aquest estiu passat, ha estat clau perquè l'obertura de l'hotel s'hagi retardat. Inicialment, l'objectiu era obrir aquest desembre, però la finalització de les obres ja no va permetre arribar a aquesta data. Els propietaris, segons fonts properes, es van plantejar llavors l'obertura al gener. I això tampoc serà possible perquè s'han hagut d'introduir canvia en l'interiorisme de la zona de cuina i restaurant de la que es farà càrrec Jubany. L'hotel encara no està finalitzat i cal recordar que un cop les obres es donin com finalitzades començarà el periple de petició dels permisos i de revisions abans que pugui obrir. Les dates més factibles són finals de febrer o el març amb la presa per obrir mentre duri la temporada d'hivern.