L'índex de delinqüència es manté però augmenten els procediments de menors en un 72%

Andorra la VellaFa 10 anys, el 14 d'octubre de 2011, va ser notícia...

L'inici de l'any judicial 2011-2012 s'ha celebrat aquest divendres a Casa de la Vall, i el nou fiscal general, Alfons Alberca ha presentat algunes de les dades més rellevants de la memòria del curs passat. Ha constatat que l'índex de delinqüència aparent s'ha mantingut estable, però que en canvi els procediments de menors han augmentat considerablement. En termes absoluts han passat de 22 procediments a l'anterior any judicial a 38 durant aquest darrer, és a dir, un increment del 72%, que el fiscal considera que 'no és preocupant però es fa necessari restar atents a la seva evolució'.

El Ministeri Fiscal ha emès durant aquest darrer any judicial 9.381 informes, que suposen un 3,14% menys que l'any passat. Així ho ha indicat el fiscal general, Alfons Alberca, durant la presentació de les línies de la memòria judicial. Pel que fa als delictes aparents, és a dir, els que arriben a la justícia, s'han mantingut estables, però els delictes comesos per menors han augmentat. Han passat de 22 a 38, el que suposa un 72% més, i tot i que en nombres generals 'no és una barbaritat', sí que caldria, segons Alberca, estar atents a la seva evolució, i tenir un control per poder prevenir. De fet, ha assenyalat algunes de les deficiències processals que existeixen actualment en aquest àmbit, com és el fet que els motius d'internament al Centre Penitenciari 'són molt escassos' i l'estada és de màxim tres mesos, que 'per a un assassinat múltiple o una violació és impossible tenir una sentència ferma'.

Un altre fet que ha posat de relleu el fiscal és l'increment de la violència de gènere, ja que aquest any s'ha produït la mort violenta d’una persona a mans de la seva parella, així com la temptativa acabada en un altre cas. En aquest sentit, el fiscal apunta que s'ha anat evolucionant en la prevenció i que es treballa en aquest àmbit, però que tot i així mai es poden donar garanties al 100%.

Pel que fa als accidents de trànsit, també han augmentat les infraccions d'imprudència amb resultats mortals. El fiscal general ha assenyalat també les infraccions contra la Salut Pública, ja que aquestes suposen un 25,51% del total, i per tant considera que cal més prevenció, informació i formació de la població jove en relació a les conseqüències jurídiques i de salut. També considera convenient la 'repressió severa d'aquelles conductes més greus que es corresponen amb el tràfic d'estupefaents'.

Un dels indicadors positius que ha presentat Alberca és que s'han sobresegut 325 expedients menys per desconeixement de l'autor, fet que fa pensar en una millora de l'eficàcia de les investigacions.

L'acte d'inici de l'any judicial ha estat la darrera compareixença del president del Consell Superior de la Justícia, Lluís Montanya, que ha volgut manifestar, durant el seu discurs, la necessitat que es tirin endavant projectes com el codi de procediment civil, la informatització de la justícia i el desenvolupament de la carrera judicial. Per la seva banda, el ministre d'Interior i Justícia, Marc Vila, ha assegurat que el Govern treballa per mantenir la independència del poder judicial, i que la independència pressupostària és una qüestió que s'ha d'estudiar detingudament perquè es continuï en les línies d'estalvi establertes. També ha indicat que es prestarà la màxima atenció als temes de prevenció de delinqüència de menors i mortalitat en accidents de trànsit.