L'iPhone 14, a punt d'aterrar a Epizen

Ja s'ha iniciat el compte enrere per l'arribada de l'iPhone 14. Tots els amants i seguidors dels dispositius de la poma mossegada teniu marcat en vermell al vostre calendari el 23 de setembre, dia que aterra a Epizen el nou iPhone 14 junt amb les seves versions, és a dir, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus i iPhone 14 Pro Max. Tots ells estaran disponibles a IO: Electro & Home. La compra del teu nou iPhone 14 ve acompanyada d'un regal. I és que la botiga d'electrònica d'Epizen et regala una funda protectora i de pantalla pel teu nou dispositiu Apple.

Un nou iPhone que millora la versió anterior quant a la pantalla, la càmera i la potència. Tres punts clau del dispositiu mòbil.

Finalment, IO: Electro & Home et dona la possibilitat de reservar l'iPhone 14 que més t'agradi i t'ofereix l'opció de finançar-lo fins a dotze mesos sense interessos. Una oportunitat que no pots deixar escapar.