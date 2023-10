L'Oktoberfest també se celebra a Epizen

Des d'avui i fins al pròxim 15 d'octubre, Epizen t'acosta a una de les festes més destacades de la capital bavaresa de Múnic com és l'Oktoberfest. Sense dubte, la festa popular més gran d'Alemanya i una de les més conegudes a escala mundial.

El restaurant i cafeteria de Carrefour Epizen ofereix un menú especial perquè gaudeixis de l'Oktoberfest sense moure't del país. Així que en qualsevol moment del dia i quan la gana apreti, al Bon Appétit podràs menjar, per només 8 euros, un autèntic frànkfurt bavarès acompanyat de patates fregides i una bona cervesa Paulaner. Una bona opció per fer una petita aturada i fer un mos per sentir-te com un autèntic alemany.