L'ACA presenta l'equip oficial de Sim Racing

Escaldes-EngordanyEl projecte ACA eSports va agafant forma. Amb el suport de Crèdit Andorrà i Andorra Telecom, i després de presentar el Sim Center d'Ordino, avui la sala 3 dels Cinemes Illa Carlemany ha estat l'escenari escollit per tal de presentar l'equip oficial de Sim Racing. "Avui presentem la segona pota del projecte. El primer equip oficial i amb tractament professional que té el país" ha explicat el secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas. A més a més, ha afegit que "aquesta és la segona pota de les quatre que té el projecte. Properament presentarem l'Academy i una competició de Sim Racing al país".

Helder Cerqueira, Kike Pisco, Nuno Pereira i Miguel Marques són el nom dels quatre primers pilots oficials de l'ACA eSports. Durant la presentació, també s'ha donat a conèixer el seu coach esportiu, Álvaro Otero, qui treballa des del seu Cadis natal. "Aquesta és una de les avantatges que ens ofereix el món virtual, poder comptar amb un gran entrenador sense necessitat que estigui aquí" ha afirmat Sasplugas. Otero ha posat en valor "tot l'equip que s'està muntant entorn a una estructura professional". No en va, des de l'ACA s'aspira a aconseguir un títol mundial de Sim Racing en el proper lustre.

Els primers resultats ja estan arribant. En les dues carreres de la tercera categoria de la Liga de Escuderias, tant Helder com Kike han aconseguit pujar al tercer calaix del podi. "Des de casa, un no és conscient de tota la feina que hi ha darrere i la importància de comptar amb un staff que té psicòleg esportiu, optometrista o preparador físic" explica Marques. La competició en l'àmbit internacional és un altre dels grans al·licients per a l'equip "que en el món real seria impensable pel cost que té" afegia Pereira. El camí dels pilots acaba de començar, però ja són plenament conscients del que s'espera d'ells i que "formen part d'un projecte de país que pretén ser pol d'atracció per altres oportunitats de eSports" ha dit Sasplugas en una sala on hi havia el president de l'ACA, Enric Tarrado, diferents personalitats dels dos partners principals, així com els secretaris d'estat Justo Ruiz i Marc Galabert.