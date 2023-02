Laia Ferré és nomenada presidenta d'Acció Feminista

Andorra la VellaAcció Feminista va celebrar aquest divendres una assemblea general que va servir per acordar la renovació de la junta de l'associació. Així, es va decidir per unanimitat nomenar Laia Ferré com a presidenta; Elisabet Royuela com a secretària i Meritxell Blanco com a tresorera. A més, Clàudia Campos; Maricel Blanch; Sílvia Fernández; Clara Fernández i Lucía Rivero actuaran com a vocals.

A través d'un comunicat emès aquest dissabte, la nova junta manifesta la voluntat de començar a treballar el 2023 prioritzant assumptes clau com la implantació real i efectiva de la llei d'igualtat, la precarietat laboral, la conciliació familiar i la corresponsabilitat, sense obviar que és un any electoral i que es vetllarà, no només per no perdre cap dels avenços ja assolits, sinó per garantir que els nous equips polítics, a nivell nacional i parroquial, contemplen la perspectiva feminista en la seva gestió.