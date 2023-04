Els lampistes demanen una FP per la falta de professionals a Andorra

Andorra la VellaEl president de l'Associació de Lampistes, Electricistes i Calefactors Juli Filloy, ha denunciat les pràctiques d'intrusisme que estarien fent alguns promotors. Ha assegurat que cada dia veuen "furgonetes amb matrícula espanyola que venen a muntar plaques solars aquí" quan "no tenen la capacitació, no estan homologats ni poden firmar la documentació aquí a Andorra. Juguen una mica a fer la instal·lació i buscar qui li pot signar i fer".

El motiu d'aquesta situació, segons declaracions a Andorra Televisió, és que el sector no té suficients treballadors a Andorra i està saturat. Això es deu a que un part dels professionals està arribant a l'edat de jubilació i no hi ha relleu generacional. Per aquest motiu, demanen una Formació Professional específica. Aquesta fórmula permetria que els joves ja poguessin fer pràctiques en empreses i els que fossin vàlids ja tindrien feina automàticament.