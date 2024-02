Landry Riba afirma que li sabria greu un 'no' al referèndum

Andorra la VellaEl secretari d'Estat d'Afers Europeus del Govern d'Andorra, Landry Riba, ha traslladat la seva visió sobre l'Acord d'Associació amb la UE i com han avançat les negociacions. Riba ha deixat diverses afirmacions al programa d'Andorra TV, La Clau, sobre una hipotètica fallida de l'Acord: "Si tots decidim ser un estat associat m'agradarà veure-ho, perquè crec que Andorra s'ho mereix. I si decidim que Andorra vol ser un país tercer, doncs ho serà. Em sabria greu, però no tindria res a dir i ja veuriem com s'escriuria aquesta etapa".

Sobre el referèndum el negociador ha afirmat que "cal desplegar la llei del referèndum per poder votar l'acord d'associació i per altres enquestes futures. La idea és regular el referèndum i articular les campanyes del sí i del no a finals de l'estiu o a principis d'aquesta tardor" exposa Landry Riba.