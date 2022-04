Laura Mas: "Encamp no ha descartat en cap moment l'adjudicació de Prada de Moles"

Encamp"Volem deixar clar que Encamp no ha descartat en cap moment l'adjudicació del projecte de Prada de Moles, les informacions no són certes". Amb aquestes paraules, la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha posat en relleu que el comú continua apostant per la construcció d'un nou estadi i que actualment encara es troben en procés d'anàlisi dels informes per part dels tècnics del comú. "És un projecte molt important per la parròquia i, per tant, requereix ser avaluat en profunditat", ha dit.

La mandatària ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú d'aquest dijous davant les notícies publicades en diferents mitjans els darrers dies on es manifestava que l'adjudicació quedaria deserta. En aquest sentit, ha apuntat que la proposta no contempla la creació d'un recinte multifuncional, però "va més enllà del futbol", ja que, tal com figurava al plec de bases, se sol·liciten espais per poder dur a terme activitats complementàries de caràcter cultural, com per exemple concerts i esdeveniments. "Encamp som una destinació esportiva i continuem treballant per consolidar-nos", ha indicat.

En referència als terminis per donar una resposta, Mas ha exposat que no tenen pressa i que "ens prendrem el temps que sigui necessari", tot assenyalant que, de la mateixa manera que ha succeït durant aquest any, el FC Andorra no podrà jugar a Encamp la temporada vinent perquè els treballs de remodelació i adequació de Prada de Moles no estaran enllestits.

D'altra banda, durant la sessió de consell s'ha aprovat l'adjudicació dels treballs de remodelació de la piscina de la Mola per un import de 155.000 euros. El conseller d'Esports, Infància, Joventut, Aparcaments i Via Pública, Xavier Fernández, ha explicat que els treballs es duran a terme en dues fases, la primera abans de l'estiu i la segona a partir del setembre, "per no arriscar-nos al fet de no poder obrir al públic la instal·lació" a causa de les problemàtiques que hi ha amb l'abastiment de diversos materials. El conseller ha posat de manifest que les obres consisteixen, a grans trets, en una ampliació de la zona enjardinada per donar més espai als usuaris i a un canvi del paviment dels dos primers metres al voltant de la piscina per ciment, "que farà que el terra no sigui tan lliscant i millorarà la seguretat".

En un altre ordre de coses el comú també ha adjudicat la compra d'una nova màquina escombradora per reforçar els efectius de neteja viària a la parròquia per un import de 115.000 euros i que se suma a les tres que ja disposava la corporació. "Estem fent un esforç per ampliar els efectius de neteja per tenir un entorn net i ordenat", ha dit la cònsol. La corporació també ha informat que a partir d'aquest estiu el control i gestió de l'Estació Transformadora d'Aigua Potable de Les Pardines es realitzarà telemàticament, un fet que revertirà de manera positiva sobre la ciutadania per la millor qualitat i sobre l'administració comunal perquè optimitzarà els recursos i evitarà desplaçaments diaris a la instal·lació. Durant la sessió de consell també han notificat que el comú ha tret el concurs per a la construcció del nou vial per accedir al futur Centre Residencial en Alçada Medico-Esportiu d'Andorra, conegut com a Cramea al Pas de la Casa, un equipament que, en paraules de Mas, "contribuirà a continuar posicionant la parròquia com una destinació de turisme esportiu de qualitat i en alçada".

El PS reitera l'obligatorietat d'utilitzar el català

Els consellers del partit socialdemòcrata + independents, David Rios i Enric Riba, han exposat durant la sessió de consell que des del comú s'ha de vetllar per l'ús correcte del català indicant diversos exemples en els quals es manlleva la llengua oficial del país, com en l'aplicació Uclic per sol·licitar el bus a la demanda, a les noves màquines dels aparcaments comunals i a la pàgina web de l'OTSO Travessa d'Encamp. "Estem preocupats perquè en alguns casos el català no es té en compte o potser no se li presta la suficient atenció", ha indicat Rios, qui ha destacat que la corporació, com a institució pública, "està obligat a respectar la normativa de la llengua".

Per la seva banda, Fernández ha puntualitzat que es tracta de casos puntuals i que s'està treballant per garantir que els continguts estiguin en català. Així doncs, ha afirmat que l'aplicació de l'Uclic és de FEDA i que ja han demanat que s'inclogui la llengua oficial a l'app.