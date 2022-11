Llum verda de la Justícia a l'embargament d'immobles de Josep Maria Loan per part de BancSabadell

Andorra la VellaLa Justícia ha tombat l'incident de nul·litat presentat per l'empresari Josep Maria Loan contar la decisió d'embargament de diferents immobles de la seva propietat dins de l'execució de la fallida de l'empresari. L'execució per impagaments va ser feta per BancSabadell d'Andorra. S'havia establert un termini màxim de fins el 3 d'octubre perquè l'empresari entregués les claus dels immobles al banc. S'establia que havien de personar-se en la ubicació i que en cas que no s'obrís i entregués la propietat havia d'utilitzar-se un serraler per garantir l'accés i presa de possessió per part dels representants de BancSabadell d'Andorra. Loan va presentar un incident de nul·litat contra aquesta decisió, però ha estat tombat.

La decisió ha estat la següent:

Que en els autes del judici civil núm. 6000037/2021 en fase de tramitació d’incident d’execució, instats pel Sr. Josep Maria Loan Fité, agent incidental, contra l’entitat bancària Banc Sabadell d’Andorra, defenent incidental, ha recaigut Aute del 28 de juliol del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Desestimar l’incident d’execució formulat per part del Sr. Josep Maria Loan Fité per escrit del 18 de febrer del 2021 i mantenir els pronunciaments continguts a l’aute recaigut el 2 de febrer del 2021, que s’han de veure complementats pels següents:

- ordenar l’entrada als béns immobles objecte de l’execució forçosa seguida per davant del saig Sr. Xavier Granyó Ribes i de número Ex-Cv-17-003000-X i l’entrega d’aquests a la part executant l’entitat Banc Sabadell d’Andorra, SA en seguiment a l’aute d’adjudicació dictat el 20 de novembre del 2020 en el marc de l’expedient de saig de referència;

- establir un termini fins per tot el 3 d’octubre del 2022 a les 10 hores a fi i efecte que el Sr. Josep Maria Loan Fité lliuri les claus d’accés a dits béns per davant del tribunal i en cas que el Sr. Josep Maria Loan Fité no hagi procedit en el sentit indicat, s’emplaça a les parts per a procedir a l’obertura dels béns referits i posterior entrega de llur possessió a la part executant, el 3 d’octubre del 2022 a les 11 hores i a aquest efecte es fa avinent a la part executant que ha de comparèixer assistida d’un serraller a l’efecte;

- decidir que pel que fa als béns mobles que puguin trobar-se a les unitats immobiliàries de referència, aquest tribunal no és competent per a dirimir respecte del seu destí, en tant que en el marc de la cessació de pagaments i fallida del Sr. Josep Maria Loan Fité per aute del 7 de desembre del 2020, es va decidir l’embarg sobre els béns continguts al xalet de referència.

Segon.- Fer imposició del pagament de les costes processals ocasionades en la forma prevista al Sisè Fonament Jurídic de la present resolució judicial.

Aquesta resolució s’ha de notificar al saig competent als efectes oportuns (art.392.5 in fine Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil) Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia (art. 342 Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil). El recurs d’apel·lació s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica aquesta resolució, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs on consti la data en què s’ha notificat (art.334.1 i 3 Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil). El recurs d’apel·lació no té efectes suspensius (art. 392.7 Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil)’’.