El luxe s'estén també a la moda infantil

Andorra la VellaEl diccionari defineix el 'luxe' com aquella despesa que es fa en béns de consum que no són innecessaris o imprescindibles per viure, com una abundància de riqueses i comoditats o l'adquisició de capricis i objectes extraordinaris. Si seguíssim aquesta pauta, la roba dels nostres fills no hauria de ser per què considerada un luxe, però des de fa uns anys, que la secció de moda infantil s'ha convertit en una mena de segona passarel·la de París. Les marques de luxe han deixat de ser un patrimoni exclusiu dels adults i ara, la majoria de grans firmes, tenen una col·lecció dedicada als més petits.

Karl Lagerfeld infantil

Seguint aquesta tendència, els grans magatzems Pyrénées han incorporat enguany fins a vuit noves marques infantils vinculades a l'alta costura. Es tracta de Karl Lagerfeld Kids, Bonjour bebè, Hugo Boss bebè, Carrémentbeau, Kenzo bebè, The Marc Jacobs, Zippy i Ouate, totes elles amb col·leccions que faran les delícies dels infants i sobretot dels pares, perquè reconeguem-ho, l'auge de la moda infantil de luxe ve impulsada pel gust dels progenitors a vestir els seus fills amb les mateixes marques que fan servir ells; crear un 'mini jo' que puguin exposar a les xarxes socials i amb qui crear un vincle de complicitat a través de la moda. De fet, la moda infantil de luxe va néixer a mitjans dels 2000, quan mares famoses com Kim Kardashian, Beyoncé, Jennifer López i Stella McCartney acudien a les grans passarel·les de moda amb els seus bebès lluint models en miniatura de les exclusives peces que es presentaven aquell dia.

DKNY infantil

Els primers a obrir el camí van ser Marc Jabocbs, que l'any 2004 va presentar la primera col·lecció infantil, i li van seguir Gucci i Stella McCartney. Tots tres van ser uns pioners que, malgrat que no sabien quina seria la resposta del mercat, van apostar per posar la mira en un sector que sempre s'havia associat a la roba carrinclona, els volants, els llaços i els colors estereotipats, i van aconseguir un canvi de paradigma que han imitat la resta de marques Prêt-à-porter. Les seves col·leccions infantils els permet fidelitzar el client des de ben petits; perquè els nens d'avui seran els consumidors de demà.