Andorra la VellaA Internet hi ha infinitat de pàgines web dedicades a la venda de vehicles de segona mà. Sovint s'acumulen els anuncis -que en la majoria de casos posen els mateixos propietaris-, sense una informació precisa de cada cas i els models no estan degudament classificats. Per això, és tan important comptar amb portals que ofereixen una gamma de productes endreçats, entenedors i atractius per a aquells que estan interessats en l'adquisició d'un vehicle d'ocasió.

I precisament per això, avui volem destacar l'únic concessionari a Andorra que disposa d'una plataforma dedicada, exclusivament, a la venda de vehicles prèmium d'ocasió. Es tracta del compte d'Instagram de Pyrénées Motors , que gairebé diàriament actualitza la seva pàgina per oferir les millors oportunitats, perquè, el luxe també pot ser de segona mà.

La informació de cada publicació indica, amb claredat i d'entrada, el model i el preu de cada ocasió. A continuació, Pyrénées Motors detalla les característiques del vehicle, sigui una moto o un cotxe, amb la informació de contacte i la direcció exacta on es troba el producte. A més a més, si un model es ven, la informació del compte s’actualitza per evitar que possibles clients interessats creguin que encara es troba disponible (quelcom que s’agraeix i que no acostumen a fer la resta de plataformes).

Val a dir que la política de manteniment i recompra que ofereix Grup Pyrénées quan s'adquireix un nou vehicle, permet disposar d'una àmplia gamma de models en molt bon estat. I és que són molts clients que confien en Pyrénées Motors a l'hora de renovar el seu vehicle. Segueix el compte de Pyrénées Motors Vehicles d'Ocasió per estar alerta de les grans oportunitats que hi podràs trobar!