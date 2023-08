Un luxe visual

A l'hora de triar noves ulleres de sol què prioritzes, disseny o funcionalitat? És veritat que les ulleres de sol és un accessori que ajuda a completar el nostre look, però no hem de perdre de vista, i mai millor dit, que és important que ens protegeixin dels raigs ultraviolats.

A la planta baixa de Pyrénées Andorra disposen de les darreres novetats en ulleres de sol. La firma Dior, per exemple, es caracteritza per la seva gran creativitat. De fet, Dior sempre ocupa una posició privilegiada en el rànquing d'objectes de luxe i les ulleres de sol no se n'escapen. La novetat d'enguany de Dior passa per la línia Lady que combina modernitat i elegància esportiva que arrodoneix qualsevol look.

Una altra de les marques que es fan un lloc dins el sector de les ulleres de sol de luxe és Fendi. La firma italiana és sinònim de qualitat i elegància. Dos adjectius que es troben en cada una de les peces que podem veure exposades a la planta baixa de Pyrénées Andorra.

No obstant això, una de les coses importants a tenir en compte en unes ulleres de sol és que aquestes estiguin homologades amb el distintiu de la CE i que ens protegeixin al 100% dels raigs ultraviolats (distintiu UV). Altres aspectes a tenir en compte són els nivells de protecció. Aquests van del 0 al 4, sent aquest darrer el percentatge que bloqueja un percentatge de llum més elevat (no confondre amb el filtre de raigs ultraviolats que ha de ser del 100%).