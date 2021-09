Madrid a l'hivern, i París i Lisboa abans de l'estiu vinent

Andorra la VellaLa trobada que s'ha celebrat aquest dijous entre representants dels governs andorrà i català, encapçalats pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, s'ha clos amb l'anunci d'avenços significatius per a l'aeroport Andorra-la Seu. En aquest sentit, Puigneró ha avançat la intenció que la infraestructura pugui tenir vols regulars comercials internacionals a destinacions com París o Lisboa abans de l'estiu del 2022, unes operacions que se sumen a les que s'han de posar en marxa de manera imminent aquest hivern a Madrid. El Govern té previst adjudicar aquests primers vols a la capital espanyola durant el mes d'octubre.

Per tal que aquestes operacions internacionals siguin una realitat, encara cal superar dos obstacles pendents. Un d'ells és el sistema de balises, necessari per operar a les nits. Es tracta d'una actuació competència de la Generalitat de Catalunya que té intenció de licitar a l'octubre i que representa un cost de 800.000 euros. D'altra banda, però, també és necessària una segona actuació corresponent a l'establiment del "punt frontera". En aquest cas, Puigneró ha explicat que és una feina que correspon al govern espanyol i que bàsicament es tracta de "posar efectius policials per poder fer efectiu aquest servei". "Insistirem per fer-ho efectiu com més aviat millor perquè és necessari per a aquest tipus de vols que van fora de l'espai Schengen", ha afegit.

Al seu torn, Gallardo ha indicat que "confiem que serem capaços de trobar el mecanisme perquè aquest punt fronterer pugui complir la missió per la qual estava previst", tot i que, a hores d'ara, "no considerem que sigui un obstacle". Quant al sistema de balises, ha dit que "no ens altera el 'timing'", ja que les companyies amb les quals s'ha parlat "estan certificades per poder aterrar en pista estreta", per la qual cosa "això no altera poder tenir vols turístics durant la temporada d'hivern, si pot ser al desembre, i sinó de cara al gener".

També en referència a l'aeroport, Puigneró ha declarat que la idea és que sigui una infraestructura "sostenible" i "neutral en emissions", però només pel que fa a la instal·lació, ja que ha reconegut l'evidència que representen les emissions que s'emeten amb l'aviació. En definitiva, el representant del govern català ha posat en relleu que la idea final és que Andorra i Catalunya esdevinguin "països connectats", afegint que "amb aquesta aposta conjunta, donem la possibilitat als ciutadans del Pirineu de tenir connexions amb ciutats europees".

Heliport i digitalització

Durant la trobada, ambdues delegacions també han compartit la seva visió sobre l'heliport nacional. Gallardo ha manifestat que "hem compartit quin és el nostre full de ruta i els nostres objectius", que passen per connectar-lo amb l'aeroport Andorra-la Seu i també amb Barcelona. En aquest sentit, el ministre ha recordat que actualment "estem en fase de finalització del plec de licitació", mostrant-se satisfet que després de deu anys i diversos intents, "creiem que hem trobat una ubicació que genera cert consens econòmic i social i que, de moment, no ha generat controvèrsia".

Així mateix, ha afegit que aquesta setmana, el comú de la Massana, propietari del terreny de la Caubella, ha signat el conveni de cessió i el Govern l'ha acceptat i, per tant, "estem acabant d'ultimar els detalls per treure el concurs internacional durant les properes setmanes".

Finalment, al llarg de la reunió també s'ha avançat amb aspectes relacionats amb l'àmbit de l'economia digital. "Hem compartit visions i il·lusions com és que l'economia digital és una oportunitat per diversificar i créixer econòmicament parlant", ha manifestat Gallardo. A més, ha recordat que "els dos territoris poden ser molt competitius i han sorgit multitud de sinergies que podem treballar".

És per aquest motiu que ha anunciat la creació d'un grup de treball amb membres d'ambdós equips per tal d'anar donant forma a aquestes sinergies i aprofitar a banda i banda de la frontera per fer un ecosistema important d'innovació. Així, Puigneró ha ressaltat que també es treballarà en l'àmbit de la ciberseguretat i gràcies a les iniciatives que Andorra impulsarà en aquest sentit s'aprofitarà per afavorir "l'intercanvi de coneixement".

La propera reunió entre les dues delegacions tindrà lloc a Barcelona. Tot i això, encara no s'ha fixat una data concreta per a la seva celebració.