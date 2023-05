Maig arribat, hivern acabat!!

Si una cosa té la primavera és la inestabilitat meteorològica i si afegim que ens trobem en ple mes de maig.... ja sabem toca. Pel maig cada dia un raig. De fet, existeixen diferents refranys relatius al maig, però no ens dedicarem a escriure'ls tots. Últimament, anem mancats d'aigua, de pluja, però en zones de muntanya com Andorra aquesta es deixa veure més sovint. I perquè la pluja no ens agafi desprevinguts, Pyrénées Andorra compta amb un seguit de marques que ja incorporen en la seva col·lecció articles que ens ajudaran a suportar millor la pluja.

Una de les peces imprescindibles per dies de pluja és un abric impermeable. Un article que farà que l'aigua de la pluja llisqui i no quedi adherida. La marca Ecoalf disposa de diferents models i colors i es caracteritza per ser una firma sostenible emprant teixits generats a través de plàstic reciclat.

Ecoalf és la marca sostenible de Javier Goyeneche

Una altra firma que s'ha centrat a dissenyar col·leccions en moda i accessoris aptes per la pluja és Rains, també disponible a Pyrénées Andorra. Rains destaca per presentar el clàssic impermeable de goma d'una manera innovadora que li ha permès ser un referent en el sector de la roba per pluja. Alhora, Rains ha anat més enllà produint una línia d'accessoris impermeables.

El calçat és un altre dels imprescindibles en dies de pluja. A la secció de moda de Pyrénées Andorra trobaràs un petit raconet dedicat a la forma britànica Hunter. Una firma altament reconeguda per les seves botes d'aigua aptes pels entorns urbans com rurals.

A Pyrénées Andorra t'espera tot un petit món perquè la pluja no t'agafi per sorpresa.