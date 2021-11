La majoria de comerços descarten obrir fins a les dotze de la nit durant les festes de Nadal

Andorra la VellaAvui fa 10 anys, el 23 de novembre de 2011, va ser notícia...

El Govern ha descartat autoritzar l'obertura dels comerços fins a les dotze de la nit durant cap dia de les festes de Nadal perquè el 75% dels comerciants que han respost l'enquesta es mostren contraris a la mesura. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Jordi Cinca, que ha dit que s'ha desestimat la idea perquè no hi ha una voluntat majoritària per part dels 152 comerciants que han contestat l'enquesta. Del 25% que es mostraven favorables, els dies que proposaven com a idonis per allargar l'horari comercial fins a mitjanit eren el 30 i el 23 de desembre.

Jordi Cinca ha explicat que els comerços que més han respost l'enquesta són els dels eixos de l'avinguda Meritxell i Carlemany i zones properes, així com els de l'avinguda Santa Coloma i del Centre Històric d'Andorra la Vella. A més, els resultats mostren com l'opinió desfavorable és molt homogènia, i que els més partidaris d'allargar l'horari són els comerços d'entre 5 i 50 empleats.

Per tot plegat, de moment el Govern ha decidit aparcar la possibilitat d'allargar l'horari comercial en períodes de màxima afluència, i estudiaran si de cara a propers períodes com Setmana Santa o l'estiu, es torna a plantejar la mesura.

Congelació de l'IPC als lloguers

D'altra banda, el Govern ha anunciat la intenció de mantenir la congelació de lloguers de cara el 2012. En aquest sentit, Cinca ha dit que estan estudiant la millor fórmula perquè la modificació legislativa pugui estar aprovada abans de finals d'any, però que en tot cas no es farà prenent en consideració aquest punt de la proposició de llei de mesures de reactivació que ha presentat el PS, ja que no podria estar aprovada en el termini necessari.