Els malalts crònics i l'envelliment, prioritats de Nursing Now

L'atenció als malalts crònics, l'envelliment i l'atenció primària són tres de les prioritats que es marca el grup nacional de la campanya mundial de promoció de la infermeria Nursing Now, el qual s'ha presentat aquest dilluns a la sala d'actes del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ( SAAS), a Escaldes-Engordany. "El projecte ha de servir perquè la infermeria sigui més visible i pugui participar més en els òrgans de decisió i que, a més, les seves competències estiguin més reconegudes", ha explicat Sílvia Bonet, coordinadora del grup, que tot just ara comença a treballar per preparar accions concretes i posar-les en pràctica durant aquest any.

Sílvia Bonet ha afirmat que apostar per la infermeria "és una inversió" i que cal "posar a cada pacient la que necessita, i per això calen infermeres especialistes". El moment de la infermeria "és ara", ha dit, així que "s'ha de transmetre capacitat de lideratge" a les noves infermeres. En aquest sentit, la directora d’infermeria del SAAS, Carme Curcó, ha explicat la tendència creixent del pressupost del sistema de salut en formació en lideratge i comandaments, i ha destacat l'aposta per les professionals menors de 35 anys, que actualment representen un 30% del total de la plantilla. Actualment, el SAAS compta amb 260 infermeres i 14 llevadores, a més de les auxiliars. "Hi ha molts camps d'actuació per millorar en la participació de la infermeria en el sistema sanitari, i en un moment en què aquest sistema està en escac, la infermeria juga un rol molt important", ha afirmat Bonet.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per la seva banda, s'ha compromès a impulsar les demandes del Col·legi d'Infermeria, ha garantit que el pressupost que actualment es troba en tràmit parlamentari mantindrà l'increment de les partides destinades a formació i que la nova llei d'infermeria començarà a caminar al Consell General abans de l'estiu.

La campanya Nursing Now, que va iniciar-se el 2018, té una durada de tres anys i està impulsada per l’OMS, el Consell Internacional d’Infermers i Infermeres i el Burdett Trust for Nursing del Regne Unit. L’informe en el qual es basa destaca que apostar per la infermeria té un impacte positiu directe en tres àmbits: millora la salut de la població, promou l’equitat de gènere i té un efecte econòmic en la sostenibilitat dels sistemes sanitaris.