Els sindicats amenacen amb una vaga general si no es convoquen eleccions

Andorra la VellaEl president de la Unió Sindical d’Andorra Gabriel Ubach ha advertit a Govern que o “convoca eleccions immediatament” o seran ells qui “convoquin una vaga general. Ubach ha destacat que no els hi “tremolarà el pols” per cridar a la població a una aturada general. El sindicalista ha advertit que estan disposats s “sortir” al carrer les vegades que faci falta per reclamar els drets que considera que l’executiu està negant als ciutadans. Ha posat de manifest que aniran “fins a les últimes conseqüències” perquè “nosaltres defensem el país més enllà dels colors polítics”.

La manifestació contra el Govern i les seves polítiques ha estat un absolut amb uns 350 participants, segons el servei de circulació i més de 500 segons els organitzadors. La convocatòria dels sindicats de funcionaris ha estat un ‘fiasco’ perquè els impulsors havien previst una assistència d’entre 1.500 i 2.000 persones. La comparativa de les expectatives i la xifra real mostra el fracàs. A l’inici no s’arribava ni a 200 persones, quan la marxa ha començat, però finalment s’ha afegit una mica més d’un centenar.

Els manifestants havien ‘intitulat’ la trobada com a ‘Ja n’hi ha prou’ i ha començat a la Plaça Coprínceps i acabarà a la Plaça Guillemó on està previst que es llegeixin els discursos contra Govern. Passen per les avingudes Carlemany i Meritxell entre les mirades dels turistes. Segons les fonts presents a l’acte, els organitzadors han decidit començar la passejada poc després de les vuit conscients que no anava a sumar-se més gent.

Entre els assistents s’ha comentat que, entre la pluja i el fet que era un dia festiu, l’escenari no era el més ideal per manifestar-se. Entre les consignes que s’han cridat, la més escoltada era “espot escolta, el poble es revolta”. A la pancarta central es podia llegir “Per un present i un futur dignes” amb els missatges #ara decidim i #ara sí toca.

D'altra banda, la policia ha arrestat un home aquest vespre durant el recorregut de la manifestació dels sindicats contra les polítiques de Govern. Els incidents han tingut lloc prop de la Plaça Rebés i, segons ha informat la policia, l’home s’ha revoltat contra els agents presents. S’ha negat a seguir les indicacions i ha acabat amb una actitud violenta que ha derivat en el seu arrest. Se l’acusa d’un delicte contra la funció pública. Per a reduir-lo, els agents han hagut de posar-lo a terra. Ha estat portat al despatx de policia a l’espera de ser posat a disposició judicial.