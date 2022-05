Una màquina de reciclatge invers, una de les propostes del Consell d'Infants d'Encamp

EncampEl comú d'Encamp ha celebrat aquest dimarts el Consell d'Infants 2022 amb els representants de les quatre escoles de la parròquia, l'andorrana i francesa situades a la vila i al Pas de la Casa. Entre les propostes més destacades i innovadores presentades pels joves s'ha abordat la possibilitat d'instal·lar una o dues màquines de reciclatge invers de botelles de plàstic i llaunes per millorar les xifres de recollida d'aquests residus a la parròquia, reduir la contaminació i motivar a la població a incentivar el reciclatge.

La representant de l'escola andorrana d'Encamp, Noa Vieira, ha explicat que la idea busca millorar la neteja del territori i reduir l'impacte mediambiental. A més, des del consell proposen que en lloc de donar un incentiu econòmic, cada cop que es recicli un envàs s'aconsegueixi un val de descompte pels comerços de la parròquia amb la voluntat de reactivar el sector amb el comerç local. La cònsol major, Laura Mas, ha valorat molt positivament la iniciativa, asseverant que l'estudiaran. Tanmateix, ha exposat que des de la corporació s'estan duent a terme moltes mesures per sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat d'impulsar el reciclatge, i ha recordat les iniciatives que s'han iniciat per reduir les emissions de diòxid de carboni a Encamp.

Una altra de les propostes presentades pels infants, en aquesta ocasió per part dels alumnes del Pas de la Casa, ha estat la voluntat de millorar la imatge del poble, tot destacant que per a molts ciutadans del Principat, la vila només és un gran centre comercial on anar a comprar tabac i alcohol, i pels turistes un indret per sortir de festa, una realitat que "no ens agrada". En aquesta línia, han assenyalat que potser seria interessant fomentar les possibilitats de la vila i ampliar l'oferta familiar amb la instal·lació de tamarros, la creació de gimcanes, o la construcció d'un museu que narri la història de la vila, el qual consideren que "tindria molt èxit".

Des del comú han recordat que a poc a poc cada vegada hi ha més activitats lúdiques familiars al Pas, sigui a la temporada d'hivern com la d'estiu, com la ruta dels Orris o l'obertura del telecadira de les Abelletes. A banda, el conseller d'Infància i Joventut, Xavier Fernández, ha avançat que s'està treballant, amb la col·laboració de Saetde, en una nova atracció al sector Pas de la Casa. Es tractaria d'un 'Tubing' amb quatre carrils de tobogan amb màrfegues per poder baixar per la neu o a la muntanya durant tot l'any.

També han posat sobre la taula la necessitat d'instal·lar més cistelles per jugar a bàsquet a Encamp, ja que consideren que "no hi ha espais on practicar aquest esport", mentre des de l'administració comunal s'organitzen diversos tornejos, campionats i activitats relatives al mateix. Fernández ha donat la raó als infants i ha garantit que al nou parc de l'Ossa hi haurà una zona de bàsquet i que al petit camp que hi ha al costat del passeig de l'Alguer es tornaran a col·locar les cistelles.

Entre altres qüestions, també han proposat la creació de carrils bici per millorar la seguretat dels ciclistes, l'increment d'agents de circulació per controlar el trànsit a les zones lúdiques, la instal·lació de més fonts, o implantar més dies de neteja per millorar l'estat de les muntanyes. Per cloure, la cònsol ha agraït la tasca i la implicació dels escolars en el Consell d'Infants, tot destacant que tenen una visió de convivència global per millorar la vida de tots els ciutadans.