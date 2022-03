Marcel Muxella entra dins el Programa de Joves Pilots de l'ACA

OrdinoMarcel Muxella entra a formar part del Programa de Joves Pilots de l'Automobil Club Andorra (ACA) en la categoria de muntanya. El gerent de l'ACA, Toti Sasplugas, ha explicat que Muxella entra a formar part del programa en la disciplina de monoplaça, i ha afegit que durant aquest primer any, compaginaran la competició i la formació. De fet, ha detallat que aquesta decisió s'ha pres per la disponibilitat del jove pilot, el qual treballa fora d'Andorra. "No hem pogut fer el bloc de formació que volíem a l'hivern i hem decidit que comenci a competir, ja que ens servirà per veure l'escenari real i ja tindrem una primera avaluació", ha comentat Sasplugas, afegint que en aquesta primera temporada no se li exigiran objectius, sinó que volen veure una evolució carrera a carrera. En aquest sentit, Muxella ha manifestat que intentarà donar el màxim perquè "al final de temporada es vegi una diferència molt gran entre la primera prova i l'última". De fet, des de l'ACA esperen que el pilot pugui passar d'un nivell A a un nivell B o C a final de temporada i que conegui bé el seu cotxe, el qual és un monoplaça que ha sortit de l'escola del RACC.

Respecte a aquesta nova aposta de l'ACA, Sasplugas ha manifestat que van veure per primera vegada Muxella a la pujada d'Arinsal. "Ens va agradar molt la seva actitud, les ganes de treballar i el plantejament que té de les carreres", ha indicat, afegint que ja estan treballant en l'àmbit físic i psicològic amb el pilot. Muxella és enginyer vinculat al món del motor, fet que li pot aportar certs avantatges. "Li donarem totes les eines perquè pugui anar superant etapes", ha remarcat Sasplugas. Muxella competirà en totes les proves del campionat de Catalunya i s'estrena aquest cap de setmana a Alcover. A banda, també participarà en la pujada d'Arinsal del campionat francès, i a dues proves a Font-Romeu. Aquestes carreres "ens donaran una altra visió", ja que a vegades la filosofia entre el campionat català i francès poden ser diferents, ha dit.

Sasplugas també ha recordat que el Programa de Joves Pilots porta quinze anys en funcionament i que serveix per acompanyar en la formació dels pilots en les seves primeres etapes. Amb la incorporació de Muxella, el programa compta amb dos joves pilots més com són Raül Ferré i Marc Solsona. A més, el gerent de l'ACA ha avançat que probablement hi haurà un quart pilot per aquesta temporada que seguirà un programa molt similar al de Muxella.