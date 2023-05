De mare només n'hi ha una!!!

Saps que se celebra el pròxim diumenge 7 de maig? Doncs sí, el dia de la mare, que es commemora cada any el primer diumenge del mes de maig. Així que encara tens tota la setmana per anar pensant el millor regal que pots fer-li a la teva mare.

Sempre pots optar pels regals de sempre, com ara, un ram de flors, uns bombons, un bon àpat, però des d'IO:Electro&Home es vol fer un pas més i et proposen un reguitzell de regals més relacionats amb aparells electrònics que ben segur també agradaran a la nostra mare.

Segur que el telèfon mòbil de la mare li toca un canvi i que menys que posar-la al dia amb un iPhone 14 de 128 GB. A la botiga especialitzada en electrònica d'Epizen disposen de tots els colors a un preu de 899 euros. Segur que una vegada el tingui entre mans voldrà immortalitzar el moment utilitzant la càmera amb triple objectiu del seu nou iPhone. També podria ser que la nostra mare sigui més nostàlgica i prefereixi tenir entre mans una càmera fotogràfica. Doncs aquí va la proposta d'IO:Electro&Home:

Una altra opció no molt lluny de la telefonia i fotografia és el llibre electrònic. Possiblement, la teva mare és una devoradora de llibres i una alternativa al paper (per no acumular llibres en paper i perdre espai als prestatges de casa) és el Kobo Libra 2 que també tens disponible a IO:Electro&Home a un preu de 175 euros.

Productes gamer també per la mare

I si la mare és una gamer de cap a peus? IO:Electro&Home té un espai dedicat a ella. La botiga d'Epizen especialitzada en productes d'electrònica disposa d'un espai gaming, únic a Europa, patrocinat per la marca líder mundial en estil de vida pels gamers: RAZER. Un espai en què segur trobaràs el producte gamer que més s'ajusti a les necessitats d'una bona jugadora.