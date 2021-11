Margot Llobera anirà al Dakar com a copilot de Mercè Martí

Andorra la VellaLa pilot Margt Llobera estarà a la sortida de la propera edició del Rally Dakar. La motorista però no participarà en el raid més dur del món en una moto, sinó que ho fara com a copilot de Mercè Martí. Ambdues formen part del CMR Group Women Dakar Team, o el que és el mateix, un equip integrat únicament per dones. Martí estarà al volant d'un buggy amb Llobera com a copilot, mentre que Jèssina Nebra i Iona Hernàndez formen l'equip mecànic; la coordinació recau en la figura de Núria Gaja. La presentació del nou equip s'ha fet aquesta tarda a Barcelona, a l'emblemàtic Palau de Pedralbes, i ha comptat amb la presència del secretari d'estat d'Esports, Justo Ruiz, la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, entre altres personalitats.