Marsol afirma que "hi ha feina per fer en l'àmbit privat" en matèria d'igualtat de gènere a la Cimera Global de la Dona

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha participat aquest dijous a la 34a edició de la Cimera Global de la Dona, que s’ha celebrat a Madrid (Espanya) i que ha comptat amb la participació de diferents alts representants d’institucions públiques i líders del sector privat de setanta països de tot el món.

Marsol ha format part de la taula rodona de l’acte, on ha posat de manifest l’aposta del Govern per la igualtat de gènere en diferents àmbits i que es veu plasmada en la Llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

En aquest sentit, la ministra s’ha referit a qüestions concretes sorgides de la llei com ara l’obligació de disposar de plans d’igualtat a les administracions públiques i les empreses de 50 o més treballadors; o a la creació del registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere.

Quant al compromís d’impulsar la igualtat a diferents nivells, Conxita Marsol ha destacat que des del 2020 hi ha en vigor un programa de subvencions econòmiques per part de l’Executiu en favor d’iniciatives d’empreses o associacions sense ànim de lucre que promoguin la igualtat de gènere dins del territori nacional. A més, la ministra s’ha referit a la posada en marxa de l’Institut Andorrà de les Dones.

Pel que fa a l’educació, la titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha posat en relleu l’aprovació durant la legislatura passada del Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres escolars. Aquest document ofereix unes orientacions i unes pautes d’actuació amb perspectiva de gènere a totes i tots els professionals de l’educació.

En definitiva, ha apuntat Marsol, “tot i que encara queda molt camí per recórrer, Andorra fa anys que està compromesa amb la normalització en la igualtat de gènere” a través “d’un marc clar, estable i ambiciós”, que incideix principalment en l’àmbit laboral i en l’educatiu. També ha assenyalat que “tot i que a nivell públic l’equiparació és, cada vegada més propera, hi ha encara feina per fer en l’àmbit privat”.