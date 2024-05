Bretxa salarial aproximada de 527 euros entre homes i dones

Andorra la VellaLa taxa d’ocupació de la població d’entre 15 i 64 anys pel 2023 se situa en el 83,2% (+0,7 punts respecte a l’any 2022). Entre les persones ocupades de 15 anys i més, destaca que vuit de cada deu són assalariades (81,8% l’any 2023 versus 83,2% l’any 2022), el 8,5% dels ocupats tenen una jornada a temps parcial (8,4% l’any 2022), i el 10,2% dels assalariats tenen un contracte indefinit (10,5% l’any 2022). Per altra banda, el 18,2% dels ocupats són treballadors per compte propi, destacant un augment d’1,4 punts respecte al 2022 (16,8%).

La remuneració mensual mitjana estimada dels ocupats assalariats l’any 2023 és de 2.448,6 € bruts; el que representa un increment d’un +9,3% amb relació a l’any 2022 (2.240,5 € bruts). Les dones assalariades guanyen de mitjana 2.189,4 € bruts al mes, mentre que la remuneració mitjana dels homes assalariats és de 2.716,4 € bruts, el que representa una bretxa salarial aproximada de 527 €.

Segons l’anàlisi de la remuneració bruta mensual mitjana estimada per ocupació, destaquen les remuneracions més altes de les persones de 45 a 55 anys (2.681,4 € bruts), dels assalariats del sector públic i parapúblic (3.081,7 € bruts), dels ocupats amb estudis superiors (2.780,0 € bruts), treballadors a jornada laboral completa (2.551,4 € bruts), dels assalariats amb contracte indefinit (2.523,1 € bruts), del personal amb una antiguitat en l’empresa de més de deu anys (2.788,5 € bruts), dels directius i tècnics (4.315,6 € i 3.287,1 € bruts, respectivament i dels treballadors del sector financer i de la indústria (2.689,4 € i 2.683,7 € bruts, respectivament).

Segons la definició de l’Organització International del treball, la taxa d’atur de 15 a 74 anys és d’1,6%, aquesta ràtio disminueix 0,5 punts respecte a l’any 2022. El percentatge d’aturats de llarga durada és de 7,7% (-10,8 punts respecte a l’any passat), és a dir, 66 persones aturades fa més d’un any que busquen feina. El 87,8% dels aturats han treballat anteriorment (87,3% l’any 2022) i el 31,5% actualment no tenen feina per acomiadament o tancament de l’empresa per motius econòmics. Respecte als inscrits al Servei d'Ocupació, el 32,7% dels aturats ha declarat que estan inscrits i el 21,2% estan rebent algun benefici (formacions, seguretat social, ajuda d'atur, prestacions econòmics).

Com indicador complementari a la taxa d’atur, es calcula la força laboral ampliada, que és la suma dels aturats i totes les necessitats d'ocupació no satisfetes, inclou els subempleats; els que busquen feina, però no estan disponibles per treballar; i els que no es troben a la recerca de feina, però estan disponibles per treballar. Aquesta taxa és del 2,5%, representa’n 1.346 persones.

Al llarg de l’any 2023, la taxa d’inactivitat dels 15 als 64 anys se situa en el 15,4% (-0,3 punts respecte a l’any passat). Les persones inactives de 15 anys o més són majoritàriament persones jubilades, que cursen estudis o reben formació.

En relació amb els països veïns i les economies de l’entorn, s’aprecia una millora generalitzada en les taxes del mercat laboral: un increment de la població ocupada, una estabilització en la població aturada, i una disminució de la població inactiva. Destaca positivament, el conjunt de taxes del mercat laboral del Principat respecte a les taxes d’Espanya, França i el conjunt europeu (EU 27 països).