Marsol entrega les 35 claus de les parcel·les de La Margineda per als horts de la gent gran de la parròquia

Andorra la VellaEl tractor ja hi ha passat, el servei d'aigua per al regadiu ja funciona i el comú d'Andorra la Vella ja ha entregat, aquest dilluns, les 35 claus que corresponen a les parcel·les perquè els padrins i les padrines hi conreïn. Però, com sempre passa quan es tracta del camp, hi ha un factor que condiciona l'activitat: la climatologia. “Tingueu paciència, sabem que dimarts hi ha mercat a la Seu d'Urgell i que també podeu comprar les llavors i els esqueixos als centres de jardineria del país, però no us precipiteu, perquè aquestes nits està glaçant i us farien malbé allò que planteu”, han aconsellat des de la corporació als beneficiaris dels horts.

El Centre de Congressos ha acollit aquest dilluns l’acte de lliurament de claus dels horts de La Margineda, un projecte impulsat pel Comú, Cardelús Patrimoni i la Fundació Julià Reig. Enguany, novament, ningú s’ha quedat sense hort per cultivar aquesta temporada i les 29 parcel·les i 6 puntes de terreny s’han adjudicat als usuaris. La propera temporada, però, el projecte d’horts per a la gent gran canviarà d’emplaçament perquè la propietat ha comunicat al Comú la voluntat de fer ús dels espais. La corporació ja estudia alternatives d’emplaçaments per desenvolupar el projecte: “L'any vinent els horts canviaran d'ubicació, tenim el lloc bastant pensat, serà cap a Ciutat de Valls i potser algun també a La Margineda”, ha explicat la cònsol de la capital, Conxita Marsol, durant l'acte d'entrega de les claus, la voluntat de donar continuïtat al projecte. La dirigent ha afegit que enguany també hi haurà servei de bus comunal amb parada als horts, per acostar els hortolans a les parcel·les.