La Massana intensifica les activitats de lleure per a infants i joves durant les vacances de Carnaval

La MassanaEl comú de la Massana manté la filosofia de donar una cobertura de qualitat a les famílies durant els períodes de vacances escolars. Per això, els responsables de l'Esplai i del Punt 400 han preparat una agenda d'activitats per estimular els infants i joves i fomentar la seva creativitat, a més d'oferir-los la possibilitat de provar noves experiències.

"El més important és que es diverteixin, ja que es tracta de desconnectar de l'escola, però al mateix temps els volem oferir un lleure de qualitat perquè siguin nens i joves amb inquietuds", ha explicat el conseller d'Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet.

Les inscripcions per als tallers de Carnaval de l'Esplai ja estan obertes. Els participants faran diverses activitats relacionades amb l'època de l'any i també altres tallers i sortides. Per la seva banda, el Punt 400 (per a joves a partir dels dotze anys), s'adapta a les necessitats dels seus usuaris, amb propostes com ara una sortida amb raquetes, un taller d'acrobàcies aèries i malabars o una projecció de curtmetratges. En aquesta edició encara s'ha intentat oferir més varietat perquè els joves tinguin el màxim d'opcions per divertir-se. L'agenda es pot consultar a la web i al canal de Telegram del comú.